Efelerden 2 imza daha

Yeni sezonda Çorum'u Erkekler 2.Ligi'nde temsil edecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü dış transferde 2 voleybolcuyu renklerine bağladı.

Erkekler 2.Voleybol Ligi 3.Grup'ta mücadele edecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü dış transferde hareketli saatler yaşıyor. Antrenör Yusuf Biçer'in raporu doğrultusunda daha önce Bursa Voleybol takımından orta oyuncu Berke Dalay, Şiran Akademi takımından pasör çaprazı Koray Baytemur, Akkuş Belediyespor'dan orta oyuncu Soner Solmaz ve Gaziantep Gençlikspor'dan pasör Sercan Dikgöz'ü renklerine bağlayan Kırmızı-Siyahlılar son olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da katıldığı törenle Malatya Büyükşehir Belediyespor'dan pasör Taha Işıldar ve Yeni Mardinspor'dan libero Mehmet Cam ile sözleşme imzaladı.

(Süleyman ERDEN)