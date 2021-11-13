Efelerde parola galibiyet

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 5.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Ankara temsilcisi Halkbank ile karşı karşıya gelecek. 4.hafta maçları sonunda liderlik koltuğuna oturan Çorum Belediyesi, Halkbank'ı da yenerek liderliğini devam ettirmek istiyor. Ankara temsilcisi Halkbank ise Çorum deplasmanından puan veya puanlarla dönerek zirve yarışına ortak olmak istiyor. İki takım arasında oynanacak bu kritik karşılaşma yarın saat 13.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

(Rıfat KARA)

