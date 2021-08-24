Efelerde 4 transfer

Yeni sezonda Çorum’u Erkekler 2.Ligi’nde temsil edecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü dış transferde 4 voleybolcu ile sözleşme imzaladı.

Erkekler 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta mücadele edecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Yeni sezon yapılanması doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenör Yusuf Biçer’in raporu doğrultusunda prensipte anlaşma sağlanan oyuncular ile sözleşme imzalamaya başladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı imza töreninde Bursa Voleybol takımından orta oyuncu Berke Dalay, Şiran Akademi takımından pasör çaprazı Koray Baytemur, Akkuş Belediyespor’dan orta oyuncu Soner Solmaz ve Gaziantep Gençlikspor’dan pasör Sercan Dikgöz ile sözleşme imzalandı.