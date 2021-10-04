Efelerde 2 transfer
Yeni sezonda Çorum’u Erkekler 2.Ligi’nde temsil edecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü dış transferde2 voleybolcuyu daha renklerine bağladı.
Erkekler 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta mücadele edecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü dış transferde önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Antrenör Yusuf Biçer’in raporu doğrultusunda daha önce Bursa Voleybol takımından orta oyuncu Berke Dalay, Şiran Akademi takımından pasör çaprazı Koray Baytemur, Akkuş Belediyespor’dan orta oyuncu Soner Solmaz ve Gaziantep Gençlikspor’dan pasör Sercan Dikgöz, Malatya Büyükşehir Belediyespor’dan pasör Taha Işıldar, Yeni Mardinspor’dan libero Mehmet Cam, Sungurlu Belediyespor’dan pasör çaprazı Okan Okyay, Nevşehir Belediyespor’dan smaçör Ali Cebeci ve altyapıdan altyapıdan Emirhan Balcı, Berkcan Türkmen, Doğan Başturan ile anlaşma sağlayan Kırmızı-Siyahlılar son olarak Kulüp Başkanı Nadir Solak’ın da katıldığı imza töreninde Alanya Belediyespor’dan smaçör İlker Büyükbayrak ve orta oyuncu Mehmet Bircan ile sözleşme imzaladı.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1