Efelerde 2 transfer

Erkekler 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta mücadele edecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü dış transferde önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Antrenör Yusuf Biçer’in raporu doğrultusunda daha önce Bursa Voleybol takımından orta oyuncu Berke Dalay, Şiran Akademi takımından pasör çaprazı Koray Baytemur, Akkuş Belediyespor’dan orta oyuncu Soner Solmaz ve Gaziantep Gençlikspor’dan pasör Sercan Dikgöz, Malatya Büyükşehir Belediyespor’dan pasör Taha Işıldar, Yeni Mardinspor’dan libero Mehmet Cam, Sungurlu Belediyespor’dan pasör çaprazı Okan Okyay, Nevşehir Belediyespor’dan smaçör Ali Cebeci ve altyapıdan altyapıdan Emirhan Balcı, Berkcan Türkmen, Doğan Başturan ile anlaşma sağlayan Kırmızı-Siyahlılar son olarak Kulüp Başkanı Nadir Solak’ın da katıldığı imza töreninde Alanya Belediyespor’dan smaçör İlker Büyükbayrak ve orta oyuncu Mehmet Bircan ile sözleşme imzaladı.

(Rıfat KARA)

