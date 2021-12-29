Efelerde 2 transfer

Çorum'u Erkekler 2.Voleybol Ligi'nde temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadrosunu iki oyuncu ile güçlendirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 11.hafta itibariyle 24 puanla lider durumda bulunuyor. Kalan 7 haftada ve Play-Off'ta işini şansa bırakmak istemeyen Kırmızı-Siyahlılar iki önemli ismi kadrosuna kattı. Önceki gün Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Kulüp Başkanı Nadir Solak'ın da katıldı imza töreninde Afyon Gültaş, Niksar Belediyespor ve Tofaş gibi takımların formasını giyen pasör çaprazı Okay Serçe ve Ziraat Bankası, Cizre Belediyespor gibi takımların formasını terleten libero Hasan Örücü ile sözleşme imzalandı.

İmza töreninde iki voleybolcuya Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü forması altında başarılar dileyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Serçe ve Örücü ile daha da güçlendiklerini söyledi.

Serçe ve Örücü ise Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaştıkları için mutlu olduklarını söylerken, Kırmızı-Siyah forma ile bu sezon 1.Lig'e yükseleceklerine inandıklarını ifade etti.

(Rıfat KARA)

