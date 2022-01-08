Efeler zor virajda

Erkekler 2.Voleybol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yarın Ankara'da kritik bir maça çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 12.hafta maçında lider Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda ikinci sıradaki Anadolu Voleybol'un konuğu olacak. Ligin ikinci yarısına Sungurlu Belediyespor ve TVF Spor Lisesi galibiyetleri ile başlayan Çorum'un efeleri hem galibiyet serisini devam ettirmek, hem de zirvede yalnız kalmak adına Anadolu Voleybol'u mağlup etmek istiyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma yarın saat 13.00'de Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak.

(Rıfat KARA)

