Efeler zirveye ortak oldu :3-0

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Çorum Belediyesi Gençlikspor, Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart’ı 3-0 yenerek zirveden kopmadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 8.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında ligin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankkart’ı konuk etti. Dün saat 13.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk seti denk bir mücadeleye sahne olurken, Çorum temsilcisi zor da olsa seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum’un efeleri bu seti de 25-22 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette ilk molaya kadar rakibi karşısında üstünlük kuramayan Kırmızı-Siyahlılar moladan sonra oyunun hakimiyetini tekrar eline alarak seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü puanını 15’e yükseltirken, konuk Ziraat Bankkart ise 14 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

