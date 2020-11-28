Efeler telafi peşinde

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart Sungurlu’da karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta bir diğer Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi’ne deplasmanda 3-0 mağlup olan Çorum’un efeleri, bugün oynanacak maçta Ziraat’ı yenerek kaybedilen puanı telafi etmek istiyor. Bugün Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak olan kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Zonguldak DSİ ile TVF Spor Lisesi, TED Ankara Kolejliler ile Çankırı Birlikspor ve Anadolu Voleybol ile SGK takımları kozlarını paylaşacak.

(Spor Servisi)