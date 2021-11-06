Efeler telafi peşinde

Son maçta Anadolu Voleybol’a 3-2 mağlup olan Çorum’un efeleri, bugün deplasmanda Darüşşifa Okulları’nı yenerek kaybedilen 2 puanı telafi etmek istiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 4.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Ankara temsilcisi Darüşşifa Okulları ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında Anadolu Voleybol’a 3-2 mağlup olarak çok kritik 2 puan kaybeden Kırmızı-Siyahlılar bugün saat 11.00’de Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanacak maçta bir diğer Ankara temsilcisi Darüşşifa Okulları’nı mağlup ederek Anadolu Voleybol karşısında kaybedilen puanları telafi etmenin hesabını yapıyor.

SUNGURLU BAY GEÇİYOR

Bir diğer Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor’un BAY geçtiği haftada grupta oynanacak diğer maçlarda, TVF Spor Lisesi ile Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor ve Anadolu Voleybol ile Ziraat Bankkart takımları kozlarını paylaşacak.

(Rıfat KARA)

