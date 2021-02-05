Efeler telafi peşinde
Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Zonguldak DSİ’ye 3-0 mağlup olan Çorum’un efeleri, yarın sahasında TVF Spor Lisesi’ni yenerek kaybedilen 3 puanı telafi etmek istiyor.
Spor 05.02.2021, 23:53 05.02.2021, 23:56
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 10.hafra maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, sahasında Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi’ni konuk edecek. Play-Off umutlarını kalan haftalarda devam ettirebilmek adına TVF Spor Lisesi’ni mutlak yenmek zorunda olan Sungurlu Belediyespor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Yarın Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.
Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Anadolu Voleybol ile Çankırı Birlikspor, TED Ankara Kolejliler ile Ziraat Bankkart ve Zonguldak DSİ ile SGK takımları karşı karşıya gelecek.
(Spor Servisi)
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