Efeler telafi peşinde

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 10.hafra maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, sahasında Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi’ni konuk edecek. Play-Off umutlarını kalan haftalarda devam ettirebilmek adına TVF Spor Lisesi’ni mutlak yenmek zorunda olan Sungurlu Belediyespor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Yarın Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Anadolu Voleybol ile Çankırı Birlikspor, TED Ankara Kolejliler ile Ziraat Bankkart ve Zonguldak DSİ ile SGK takımları karşı karşıya gelecek.

(Spor Servisi)