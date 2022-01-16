Efeler şifa buldu: 3-0

Anadolu Voleybol yenilgisi ile sarsılan Çorum’un efeleri, Darüşşifa Okulları’nı 3-0 yenerek kaybedilen 3 puanı telafi etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 13.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Ankara temsilcisi Darüşşifa Okulları’nı konuk etti. Saat 13.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum’un efeler ilk seti 12 sayı farkla kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar Okay’ın sert smaçları ile bu seti de 25-16 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette de rakibine üstünlük kurmayı başaran Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü seti 25-15 maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çorum Belediyesi puanını 27’e yükseltirken, konuk Darüşşifa Okulları henüz puanla tanışamadı.

ÇORUM BELEDİYE: 3

DARÜŞŞİFA OKULLARI: 0

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Hasan Öztürk.

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Okay, Sercan, Okan, Taha, Doğan, Emirhan, Berkcan, Mehmet Bircan, Berke, İlker, Soner, Ali, Hasan, Mehmet Cam.

DARÜŞŞİFA OKULLARI: Hulusi, Muhittin, Sami, Hakan, Sefa, Metin, Oğulcan.

SETLER: 25-13, 25-16, 25-15.

(Rıfat KARA)

