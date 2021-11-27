Efeler şifa arıyor

Çorum'un Erkekler 2.Ligi'ndeki temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Ankara temsilcisi Darüşşifa Okulları'nı yenerek puan hasretine son vermek istiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Darüşşifa Okulları'nı konuk edecek. 6 haftada sadece 3 puan toplayabilen Sungurlu temsilcisi yarın sahasında konuk edeceği Darüşşifa Okulları'nı yenerek galibiyet hasretini dindirmek istiyor. İki takım arasında Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

BELEDİYE BAY GEÇİYOR

Çorum'un Erkekler 2.Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise 7.haftayı BAY geçecek. Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Çankırı Birlikspor ile Halkbank, TVF Spor Lisesi ile Anadolu Voleybol karşı karşıya gelirken, rakibi ligden çekilen Ziraat Bankkart da haftayı BAY geçecek.

(Rıfat KARA)

