Efeler şifa arıyor
Çorum'un Erkekler 2.Ligi'ndeki temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Ankara temsilcisi Darüşşifa Okulları'nı yenerek puan hasretine son vermek istiyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Darüşşifa Okulları'nı konuk edecek. 6 haftada sadece 3 puan toplayabilen Sungurlu temsilcisi yarın sahasında konuk edeceği Darüşşifa Okulları'nı yenerek galibiyet hasretini dindirmek istiyor. İki takım arasında Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.
BELEDİYE BAY GEÇİYOR
Çorum'un Erkekler 2.Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise 7.haftayı BAY geçecek. Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Çankırı Birlikspor ile Halkbank, TVF Spor Lisesi ile Anadolu Voleybol karşı karşıya gelirken, rakibi ligden çekilen Ziraat Bankkart da haftayı BAY geçecek.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|14
|20
|11. Altay
|14
|17
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Gençlerbirliği
|13
|17
|11. Samsunspor
|12
|16
|12. Bursaspor
|13
|14
|13. Denizlispor
|12
|14
|14. Menemenspor
|12
|14
|15. Manisa FK
|14
|14
|16. Boluspor
|12
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7