Efeler sezonu yenilgiyle kapattı: 1-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup son hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile Ankara temsilcisi TED Kolejliler karşı karşıya geldi. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk seti denk bir mücadeleye sahne olurken, ev sahibi Sungurlu Belediyespor zor da olsa bu seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan konuk TED Kolejliler seti 25-17 kazanarak maçta eşitliği sağladı. Üçüncü ve dördüncü sette de iyi oyunu devam ettiren Ankara temsilcisi üçüncü seti 25-15, dördüncü seti 25-9, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından konuk Ankara TED Kolejliler puanını 35’e yükselterek Anadolu Voleybol’un ardından Play-Off bileti alan bir diğer takım oldu. Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ise aldığı bu yenilgi sonrası 16 puanda kalırken, sezonu beşinci sırada tamamladı.

SUNGURLU BELEDİYE: 1

TED KOLEJLİLER: 3

SALON: Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Hasan Öztürk, Can Acar.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Y.Emre, Çağrı, Emrah, Muhammed, İbrahim, Derviş, Okan, Sinan, Enes, H.Hüseyin, Oğuzhan, Recep, Ergazi, Buğra.

ANKARA TED KOLEJLİLER: Fırat, Sabit, Alican, Yusuf, R.Cem, Emir, Berk, Zafer, Mahircan, Çağatay.

SETLER: 26-24, 17-25, 15-25, 9-25.

(Spor Servisi)

