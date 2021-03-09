Efeler sezon finalini TED Koleji ile yapıyor

Çorum’un Erkekler 2.Lig’indeki temsilcisi Sungurlu Belediyespor, sezonun son maçında sahasında Ankara TED Kolejliler’i konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup son hafta maçında ligde iddiası kalmayan Sungurlu Belediyespor ile Play-Off mücadelesi veren Ankara TED Kolejliler Çorum’da karşı karşıya gelecek. Ankara temsilcisinde yaşanan kovid-19 vakaları nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşma Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 14.00’de başlayacak maçta başhakem olarak Hasan Öztürk düdük çalarken, Can Acar ise yardımcı hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)

