Efeler seriye bağladı: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 2.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, sahasında Zonguldak DSİ’yi konuk etti. Mahmut Atalay Spor Salonu’nda saat 14.00’de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Çorum temsilcisi ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette de etkili oyununu devam ettiren Sungurlu Belediyespor bu seti de farklı kazanarak maçta bir anda 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ilk bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, sonlara doğru tekrar oyunun kontrolünü alan Sungurlu’nun efeleri seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak ikide iki yapmayı başardı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Sungurlu Belediyespor puanını 6’a yükseltirken, konuk Zonguldak DSİ henüz puanla tanışamadı.

SUNGURLU BELEDİYE: 3

ZONGULDAK DSİ: 0

SALON: Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Hasan Öztürk, Turgut Yıldırım.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Yunus Emre, Ergazi, Çağrı, Mustafa, Emrah, Mehmet, İbrahim, H.Hüseyin, İsmail, Bekir, Enes, Oğuzhan, Can, Osman.

ZONGULDAK DSİ: Mehmet, Oğuz, Umut, Kerem, Hüseyin, Bora, Ercan, Emir, Muharrem, Hayri.

SETLER: 25-17, 25-12, 25-21

(Spor Servisi)