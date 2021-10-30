Efeler seri peşinde
Erkekler 2.Voleybol Ligi’nde sezonun ilk iki maçını kazanan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Anadolu Voleybol’u da yenerek seriyi devam ettirmek istiyor.
Spor 30.10.2021, 00:10
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Voleybol Ligi 3.Grup 3.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol’u konuk edecek. Sungurlu Belediyespor ve TVF Spor Lisesi galibiyetleri ile sezona iyi bir giriş yapan Çorum temsilcisi sahasında konuk edeceği Anadolu Voleybol’u da yenerek 3’de 3 yapmak istiyor. Bu kritik karşılaşma yarın saat 13.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
(Rıfat KARA)
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3