Efeler seri peşinde

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Voleybol Ligi 3.Grup 3.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Ankara temsilcisi Anadolu Voleybol’u konuk edecek. Sungurlu Belediyespor ve TVF Spor Lisesi galibiyetleri ile sezona iyi bir giriş yapan Çorum temsilcisi sahasında konuk edeceği Anadolu Voleybol’u da yenerek 3’de 3 yapmak istiyor. Bu kritik karşılaşma yarın saat 13.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

(Rıfat KARA)

