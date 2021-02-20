Efeler prestij maçında

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 12.hafta maçında Sungurlu Belediyespor ile Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor Çorum'da karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı üst üste yenilgiler sonrası hedefinden tamamen uzaklaşan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, yarınki maçta Çankırı Birlikspor'u yenerek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Grup'ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Zonguldak DSİ ile Ziraat Bankkart, TED Ankara Kolejliler ile Anadolu Voleybol ve TVF Spor Lisesi ile SGK kozlarını paylaşacak. (Spor Servisi)

