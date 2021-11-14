Efeler hata yapmadı: 3-1

Çorum'un Erkekler 2.Voleybol Ligi'ndeki temsilcisi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 1-0 geriye düştüğü maçta Halkbank'ı 3-1yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 5.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Ankara temsilcisi Halkbank Çorum'da karşı karşıya geldi. Dün saat 13.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maça kötü başlayan Çorum'un efeleri ilk seti 25-21 kaybetti. İkinci sette toparlanan Kırmızı-Siyahlılar iyi bir oyunla bu seti 9 sayı farkla kazandı. Üçüncü sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü file dibinde Okan'ın etkili oyunu ile seti 25-23 kazanarak maçta 2-1 öne geçti. İyi oyununu dördüncü sette de devam ettiren Çorum'un efeleri seti 25-21 maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından puanını 12'e çıkaran Çorum temsilcisi liderliğini sürdürürken, Ankara temsilcisi Halkbank ise 3 puanda kaldı.

(Rıfat KARA)

