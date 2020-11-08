Efeler galibiyetle başladı 3-1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor, sezonun ilk maçında deplasmanda Ankara SGK’nın konuğu oldu. Cumartesi günü Ankara Beştepe Spor Salonu’nda saat 18.30’da başlayan karşılaşmaya ilk setini başa baş geçen oyun sonunda 25-22 kazanan Çorum temsilcisi maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de iyi oyununu devam ettiren Çorum’un efeleri bu seti de 25-21 kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sette toparlanan ev sahibi Ankara SGK, file dibindeki etkili oyunu ile bu seti 25-22 kazanarak skoru 2-1 yaptı. Mustafa Özdemir’in öğrencileri dördüncü sete hızlı bir giriş yaptı. Üst üste bulduğu sayılarla farkı açan Kırmızı-Beyazlılar seti 25-17, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından sezona hızlı bir giriş yapan Sungurlu Belediyespor 3 puanı hanesine yazdırırken, ev sahibi Ankara SGK ise sezonun ilk maçından puansız ayrılmış oldu.

(Spor Servisi)