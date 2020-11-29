Efeler evinde boyun eğdi :0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 4.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart'ı konuk etti. Mahmut Atalay Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın ilk setinde etkili bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi son bölümde yaptığı basit hatalar sonucu ilk seti 26-24 kaybetti. İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan konuk Ziraat Bankkart son bölüme kadar önde götürdüğü seti 25-22 kazanarak maçta 2-0 öne geçmeyi başardı. Üçüncü sette tamamen gardı düşen ev sahibi Sungurlu Belediyespor seti 25-18, maçı da 3-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci mağlubiyetini alan Kırmızı-Beyazlılar 6 puanda kalırken, konuk Ziraat Bankkart ise puanını 6'ya yükseltti.

SUNGURLU BELEDİYE: 0

ZİRAAT BANKKART: 3

SALON: Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Ali Özüpak, Turgut Yıldırım.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Y.Emre, Ergazi, H.Buğra, Emrah, İbrahim, Hüseyin, İsmail, Enes, Oğuzhan, Ezel, Ahmet, Muhammed, Osman.

ZİRAAT BANKKART: Hamdi, Özgür, Burak, Ataberk, Bekir, Y.Ali, Ünal, Nuh, Emre, Berat, Berkay.

SETLER: 24-26, 22-25, 18-25.

(Spor Servisi)