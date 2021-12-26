Efeler doludizgin: 3-0
Çorum'un Erkekler 2.Voleybol Ligi'ndeki temsilcisi Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü zor geçmesi beklenen maçta TVF Spor Lisesi'ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 11.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi'ni konuk etti. Atatürk Spor Salonu'nda saat 13.00'de başlayan karşılaşmanın ilk setinde rakibi karşısında zaman zaman zorlanan Çorum Belediyesi, zor da olsa seti 28-26 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette seyircisinin de desteğini arkasında alan Kırmızı-Siyahlılar Okay'ın da etkili oyunu ile seti 6 sayı farkla kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü seti 25-18 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.
Bu sonucun ardından puanını 24'e yükselten Çorum temsilcisi Anadolu Voleybol ile arasındaki puan farkını da 3'e çıkarmış oldu.
ÇORUM BELEDİYE: 3
TVF SPOR LİSESİ: 0
SALON: Atatürk.
HAKEMLER: Ali Özüpak, Hüseyin Kamber.
ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Okay, Sercan, Murat, Okan, Taha, Emirhan, Berkcan, Mehmet Bircan, Berke, İlker, Soner, Ali, Hasan, Mehmet Cam.
TVF SPOR LİSESİ: Selman, Umut Ziya, Kerem, Alper, Ali Eren, Yiğit, Muharrem, Taha, Onur, Y.Emre, Uğur, Mert, Bahadır, Tuğrul.
SETLER: 28-26, 25-19, 25-18.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Hatayspor
|19
|32
|5. Adana Demirspor
|19
|30
|6. Fenerbahçe
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|18
|26
|13. Giresunspor
|19
|22
|14. Antalyaspor
|19
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Erzurumspor
|18
|36
|3. Ankaragücü
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8