Efeler doludizgin: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 11.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi'ni konuk etti. Atatürk Spor Salonu'nda saat 13.00'de başlayan karşılaşmanın ilk setinde rakibi karşısında zaman zaman zorlanan Çorum Belediyesi, zor da olsa seti 28-26 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette seyircisinin de desteğini arkasında alan Kırmızı-Siyahlılar Okay'ın da etkili oyunu ile seti 6 sayı farkla kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü seti 25-18 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından puanını 24'e yükselten Çorum temsilcisi Anadolu Voleybol ile arasındaki puan farkını da 3'e çıkarmış oldu.

ÇORUM BELEDİYE: 3

TVF SPOR LİSESİ: 0

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Ali Özüpak, Hüseyin Kamber.

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Okay, Sercan, Murat, Okan, Taha, Emirhan, Berkcan, Mehmet Bircan, Berke, İlker, Soner, Ali, Hasan, Mehmet Cam.

TVF SPOR LİSESİ: Selman, Umut Ziya, Kerem, Alper, Ali Eren, Yiğit, Muharrem, Taha, Onur, Y.Emre, Uğur, Mert, Bahadır, Tuğrul.

SETLER: 28-26, 25-19, 25-18.

(Rıfat KARA)

