Efeler Çankırı’yı, zor da olsa geçti: 3-2

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 12.hafta maçında Sungurlu Belediyespor sahasında Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor’u konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-15 ve 25-21’lik skorlarla kazanan Çorum temsilcisi maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan konuk Çankırı Birlikspor, üçüncü seti geriden gelip 25-22 kazanarak maçta durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü sette de Sungurlu karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Çankırı temsilcisi bu seti de 25-20 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinde ilk bölüm denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde oyuna ağırlığını koyan ev sahibi Sungurlu Belediyespor seti 15-10 maçı da 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından hanesine 2 puan daha yazdıran Çorum’un efeleri puanını 16’a yükseltirken, konuk Çankırı Belediyespor ise aldığı 1 puanla puanını 2’e yükseltti.

(Spor Servisi)