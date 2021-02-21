Efeler Çankırı’yı, zor da olsa geçti: 3-2
Lig'de hiçbir iddiası kalmayan Sungurlu Belediyespor, prestij maçında ligin dibinde yer alan Çankırı Birlikspor'u zor da olsa 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 12.hafta maçında Sungurlu Belediyespor sahasında Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor’u konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-15 ve 25-21’lik skorlarla kazanan Çorum temsilcisi maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan konuk Çankırı Birlikspor, üçüncü seti geriden gelip 25-22 kazanarak maçta durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü sette de Sungurlu karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Çankırı temsilcisi bu seti de 25-20 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinde ilk bölüm denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde oyuna ağırlığını koyan ev sahibi Sungurlu Belediyespor seti 15-10 maçı da 3-2 kazandı.
Bu sonucun ardından hanesine 2 puan daha yazdıran Çorum’un efeleri puanını 16’a yükseltirken, konuk Çankırı Belediyespor ise aldığı 1 puanla puanını 2’e yükseltti.
(Spor Servisi)