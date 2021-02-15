Efeler Ankara’dan eli boş döndü: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 11.hafta maçında Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart ile Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Ankara Beştepe Spor Salonu’nda saat 17.30’da oynanan karşılaşmanın ilk seti denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde yapılan basit hatalar sonucu Çorum’un efeleri seti 25-22 kaybetti. İkinci sette moral olarak çöken Çorum temsilcisi bu seti 14 sayı farkla kaybederek maçta 2-0 geriye düştü. Son sette rakibi karşısında fazla direnç gösteremeyen Kırmızı-Beyazlılar seti 25-19 maçı da 3-0 kaybederek üst üste 3.yenilgisini aldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Ziraat Bankkart puanını 18’e yükseltirken, konuk Sungurlu Belediyespor ise 14 puanda kaldı.

(Spor Servisi)