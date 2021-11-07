Efeler, Ankara’da şifa buldu: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 4.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Ankara temsilcisi Darüşşifa Okulları ile karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Ankara Beştepe Voleybol Salonu’nda oynanan maçın ilk setinden itibaren üstünlüğü eline geçiren Kırmızı-Siyahlılar ilk seti 25-18, ikinci ve üçüncü seti ise 25-16’lık sonuçlarla alarak maçı 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 9’a yükselterek liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

DARÜŞŞİFA OKULLARI:0

ÇORUM BELEDİYE GSK: 3

SALON: Ankara Beştepe.

DARÜŞŞİFA OKULLARI: Burak Sami, Muzaffer, Hakan İğde, Furkan, Enes, Akın, Kaan, Metin, Metehan, Alp, Hakan Gül, Şahin, Oğulcan, Hulusi,

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Sercan, Murat, Okan, Koray, Taha, Doğan, Emirhan, Berkcan, Mehmet Bircan, Berke, İlker, Soner, Mehmet Cam, Ali.

SETLER: 18-25, 16-25, 16-25.

(Rıfat KARA)

