Efeler Ankara’da puan avında

İkinci yarıya SGK galibiyeti ile hızlı bir giriş yapan ancak son 2 haftada önce Zonguldak’a ardından da TVF Spor Lisesi’ne mağlup olan Sungurlu Belediyespor Play-Off hayallerine veda etti. Bugün Ankara’da Ziraat Bankkart ile prestij maçına çıkacak olan Çorum’un efeleri rakibini yenerek Çorum’a puan veya puanlarla dönmek istiyor. Bugün Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Ziraat Bankkart ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanacak olan karşılaşma saat 17.30’da başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise TVF Spor Lisesi ile Zonguldak DSİ, SGK ile Anadolu Voleybol ve Çankırı Birlikspor ile Ankara TED Kolejliler karşı karşıya gelecek.

(Spor Servisi)