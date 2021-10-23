Efeler, Ankara’da puan arayacak
Spor 23.10.2021, 00:10
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 2.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bugün Ankara’da TVF Spor Lisesi’nin konuğu olacak.
Sezonun ilk maçında Çorum’da Sungurlu Belediyespor’u 3-0 yenerek sezona hızlı bir giriş yapan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi’ni de yenerek ikinci galibiyetini almak istiyor. Bugün Ankara Beştepe Voleybol Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.
(Rıfat KARA)
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|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|10
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|12. Kayserispor
|9
|11
|13. Gaziantep FK
|9
|11
|14. Sivasspor
|9
|10
|15. Başakşehir
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|10
|24
|2. Ümraniye
|9
|21
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|9
|18
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|10
|9
|15. Manisa FK
|10
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Arsenal
|9
|14
|10. Brentford
|8
|12
|11. Wolverhampton
|8
|12
|12. Leicester City
|8
|11
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Osasuna
|10
|18
|3. Real Madrid
|8
|17
|4. Sevilla
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|9
|7
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2