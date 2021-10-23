Efeler, Ankara’da puan arayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 2.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bugün Ankara’da TVF Spor Lisesi’nin konuğu olacak.

Sezonun ilk maçında Çorum’da Sungurlu Belediyespor’u 3-0 yenerek sezona hızlı bir giriş yapan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara temsilcisi TVF Spor Lisesi’ni de yenerek ikinci galibiyetini almak istiyor. Bugün Ankara Beştepe Voleybol Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.

(Rıfat KARA)

