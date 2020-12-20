Efeler Ankara’da kayıp :0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda TED Ankara Kolejliler’in konuğu oldu. Beştepe Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi TED Ankara Kolejliler maçı 25-21, 25-15 ve 25-8’lik setlerle 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından ev sahibi TED Ankara Kolejliler puanını 18’e yükseltirken, konuk Sungurlu Belediyespor ise 11 puanda kaldı.

(Spor Servisi)