Son Dakika

Efeler Ankara’da kayıp :0-3

Ankara’da TED Kolejliler ile karşı karşıya gelen Sungurlu Belediyespor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Spor 20.12.2020, 21:32
92
Efeler Ankara’da kayıp :0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda TED Ankara Kolejliler’in konuğu oldu. Beştepe Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi TED Ankara Kolejliler maçı 25-21, 25-15 ve 25-8’lik setlerle 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından ev sahibi TED Ankara Kolejliler puanını 18’e yükseltirken, konuk Sungurlu Belediyespor ise 11 puanda kaldı.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 20 Aralık 2020
İmsak 06:21
Güneş 07:53
Öğle 12:43
İkindi 15:02
Akşam 17:23
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@