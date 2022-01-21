Efeler Ankara sınavında

Çorum’un Erkekler 2. Voleybol Ligi’ndeki temsilcisi Çorum Belediyespor ile Sungurlu Belediyespor hafta sonu Ankara’da kritik maçlar oynayacaklar.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 14.hafta maçında Çorum temsilcilerinden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ankara’da Halkbank’ın, Sungurlu Belediyespor ise TVF Spor Lisesi’nin konuğu olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyespor, Halkbank karşısında mutlak galibiyet hedeflerken, Sungurlu Belediyespor ise TVF Spor Lisesi’ni yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. Yarın Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmalarda Halkbank-Çorum Belediyespor maçı 15.30, TVF Spor Lisesi-Sungurlu Belediyespor maçı ise 17.30’da başlayacak.

Grup’ta oynanacak olan diğer maçlarda ise Anadolu Voleybol ile Çankırı Birlikspor, Darüşşifa Okulları ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek.

(Ömür SOYTEMİZ)

