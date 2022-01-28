Ebrar Çakır da Türkiye 3.’sü

Ordu’da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası’nda ringe çıkan Çorumlu sporculardan Ebrar Çakır da üçüncü oldu. Böylece, Çorumlu sporcuların şampiyonada kazandıkları madalya sayısı 7’ye yükseldi.

Kickboks Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programı gereğince, Recep Kara Spor Salonu’nda düzenlenen ve 76 ilden 4 bin 300 sporcunun ringe çıktığı Türkiye Şampiyonası’nın son gününde, Halk Eğitim Merkezi sporcusu Ebrar Çakır, minik kızlar point fayt 28 kilonun madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonada, daha önce de, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abdulsamet Uğurlu’nun K1 Rules kategorisi 57 kiloda Türkiye şampiyonu, Anka Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Rüveyda Sıla Dilekçi, genç bayanlar layt kontak 60 kiloda Türkiye ikincisi, yine, aynı kulüpten, layt kontak 55 kiloda Fatma Betül Güvenç ve 60 kiloda Selcan Yaylacı ile İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Enes Duman genç erkekler layt kontak 69 kiloda, Mecitözü Halk Eğitim Merkezi sporcusu Ege Zerin de genç erkekler fulkontak 91 kiloda Türkiye üçüncüsü olmuşlardı.

(Hüseyin AŞKIN)

