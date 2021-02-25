Misli.com 2.Lig Beyaz Grupta Play-Off’a kalma hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü, önceki gün deplasmanda düşmeme mücadelesi veren Niğde Anadolu FK’ya konuk oldu. 5 Şubat Stadı’nda oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken, kırmızı-siyahlılar puanlarını 33’e yükseltip play-off umutlarını sürdürdüler. Çorum Futbol Kulübü’nün İnegölspor maçında olduğu gibi, Niğde’de oynadığı futbol da eleştirilirken, teknik direktör İsmet Taşdemir, kalan maçlarda gerekli puanları toplayarak Play-Off’a kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Taşdemir’in maçtan sonraki açıklaması şöyle: “Afyon ve İnegölspor galibiyetlerinden sonra gittiğimiz Niğde deplasmanında hem bu seriyi devam ettirmek, hem de play-off için yukarıdaki rakiplerimizi yakalamak adına kazanmamız gereken çok önemli bir maça çıktık.

Fakat, düşündüğümüz gibi olmadı. Şimdi önümüzde 13 tane daha önemli maçımız bulunmakta. Biz bu maçların hepsini kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz.

Hedefimiz, önümüzdeki Ergene Velimeşe maçını kazanmak ve sonuna kadar Play-Off yarışı içerisinde olmak.”

(Spor Servisi)