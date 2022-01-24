“Düşük maliyetli oyuncular alacağız”

Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, maliyeti düşük oyunculara yöneldiklerini söyledi.

Niğde Anadolu FK’dan Recep Türköz’ün transferine resmiyet kazandırdıklarını, bunun yanında 1 stoper ve 1 kanat oyuncusu alacaklarını kaydeden Yakup Ateş, “Transferle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında, takımdan ayrılacağını bildiren oyuncularla ilgili de görüşmeler sürüyor.

Öncelikle şunun iyi bilinmesini istiyoruz. Kimse, bizden Ahmet Kesim ve onun ayarında transferler beklemesin. Bütçemiz doğrultusunda, maliyeti düşük oyuncular alacağız. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)

