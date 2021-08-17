Dursun’dan 3 şampiyonluk

Kastamonu’da düzenlenen Uluslararası Masa Tenisi Cide Open turnuvasında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı raketi Uğurcan Dursun U15 tek erkekler, open ferdi erkekler ve çift erkekler open kategorisinde şampiyonluğa uzandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Masa Tenisi Cide Open turnuvası 13-16 Ağustos tarihleri arasında Kastamonu’da yapıldı. Cide’de gerçekleşen turnuvada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 12 sporcu ile madalya mücadelesi verdi. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcularından Uğurcan Dursun U15 tek erkekler ve open ferdi erkekler kategorisinde şampiyon olmayı başarırken, partneri Umut Baha Dursun ile çift erkekler kategorisinde de şampiyonluk ipini göğüsledi. Uğurcan Dursun’un bu başarısının yanı sıra U15 tek erkeklerde Umut Baha Dursun, çift mix kategorisinde ise Arda Kekillioğlu ikinci olmayı başardı. Umut Baha Dursun çift mix ve open ferdi erkekler kategorisinde üçüncü olarak kürsüye çıktı. U11 bayan ferdi maçlarına çıkan minik sporcu Elizan Başar da ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

(Rıfat KARA)