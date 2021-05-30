Dursun ve Kekillioğlu’ndan bronz madalya

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’nun (İTTF) 2021 faaliyet programında yer alan WTT Star Gençlik Yarışmaları Tunus’ta düzenlendi. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli raketlerinden Uğurcan Dursun ile Arda Kekillioğlu Türkiye adına milli formayı giyen isimler oldu. Uğurcan Dursun çift erkekler kategorisinde partneri Belçikalı Tom Closset ile birlikte yarı finalde Rus Koniukhov & Vinogradov çiftine 3-1 mağlup olurken, bir diğer Çorumlu raket Arda Kekillioğlu ise Slovak partneri Samuel Arpas ile İsveçli Björkryd & Sjogren çiftine 3-2 yenilerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladılar.

Ayrıca Uğurcan Dursun, U19 erkekler kategorisinde 3.grupta Hintli Patil ve Tunuslu Ben Attia´yı aynı sonuçla 3-1 yendi. Ana Tabloya kalmayı garantileyen Uğurcan, grubundaki son maçta Alman Stumper´a 3-0 yenilmesine rağmen grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Milli raket son 16 turunda Belçikalı Degros´a 3-2 yenildi.

U15 erkekler kategorisinde ise Arda Kekillioğlu, 7.grupta Rus Kouiukhov´a 3-0, Tunuslu Essid ve İsveçli Alfredsson´a aynı sonuçla 3-1 yenilerek grubu dördüncü sırada tamamlamayı başardı.

İTTF’NİN MANŞETİNDE UĞURCAN DURSUN VAR

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (İTTF) Tunus’ta düzenlenen WTT Star Gençlik Yarışmaları haberinin manşetinde Uğurcan Dursun’dan övgüyle bahsetmesi dikkat çekti.

Tunus’ta gerçekleşen WTT Star Gençlik Yarışmaları’nda hem U15, hem DE U19 yaş kategorilerinde başarılı bir performans ortaya koyan Çorum Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli raketi Uğurcan Dursun, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’nun manşetine taşındı.

(Spor Servisi)

