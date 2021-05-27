Dursun ve Kekillioğlu madalyayı garantiledi

15 Yaş altı ferdi erkek kategorisinde mücadele eden Uğurcan Dursun, İsveçli rakibi Isak Alfredsson'u 3-0 yendi ve turnuvada ilk 8'e girdi. Dursun, dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde Çek rakibi Martin Sip ile çeyrek final maçına çıkacaktı.

Uğurcan Dursun ve Arda Kekillioğlu, çift erkekler kategorisinde ise yarı finale kalarak madalyayı garantilediler.

15 Yaş altı çift erkekler kategorisinde, Uğurcan Dursun & Tom Closset ikilisi Nijeryalı Mustapha & Okanlawon çiftini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselirken, Arda Kekillioğlu & Samuel Arpas ikilisi de Palusek & Uherik ikilisini 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

Çiftler müsabakalarında Arda & Samuel çifti İsveçli Björkryd & Slojgren çiftiyle, Uğurcan & Tom çifti ise Rus Konuikhov & Vinogradov çiftiyle dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde karşılaşacaktı.

(Spor Servisi)

