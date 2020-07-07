Durmuş Buyruk anjiyo oldu
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi Başkanı ve aynı zamanda klasman gözlemcisi Durmuş Buyruk, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo oldu.
Spor 07.07.2020, 19:55 07.07.2020, 19:58
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Sabah kontrol amaçlı olarak hastaneye giden Durmuş Buyruk’a doktorunun anjiyo tavsiyesinde bulunduğu ve Buyruk’un anjiyo olduğu belirtildi. Buyruk’un başarılı geçen anjiyonun ardından geceyi yoğun bakım servisinde geçirdiği, bugün normal servise alınacağı kaydedildi.
ÇORUM HABER, başarılı bir anjiyo geçiren Durmuş Buyruk’a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.
(Spor Servisi)
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