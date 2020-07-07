Durmuş Buyruk anjiyo oldu

Sabah kontrol amaçlı olarak hastaneye giden Durmuş Buyruk’a doktorunun anjiyo tavsiyesinde bulunduğu ve Buyruk’un anjiyo olduğu belirtildi. Buyruk’un başarılı geçen anjiyonun ardından geceyi yoğun bakım servisinde geçirdiği, bugün normal servise alınacağı kaydedildi.

ÇORUM HABER, başarılı bir anjiyo geçiren Durmuş Buyruk’a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.

(Spor Servisi)