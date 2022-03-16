DURMAK YOK!

Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da saat 14.00'de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Muhsin, Emre ve Serkan takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalışmaya devam ederken, diğer tüm futbolcular antrenmanda hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Daha sonra savunma ve hücum oyuncularını iki gruba ayıran Penbe, iki grubu da farklı sahalarda çalıştırdı. Son bölümde tekrardan iki takımı birleştiren deneyimli teknik adam, Bodrumspor maçının oyun taktiğini sahaya uygulatmaya çalıştı. Bodrumspor maçında ilk 11'de forma vermeyi düşündüğü isimlerle görüşmeler yapan Penbe, basit top kaybı yapmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

(Rıfat KARA)

