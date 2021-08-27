Durmak yok

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Yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım nezaretinde sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum FK, bu akşam 3.Lig ekibi Erbaaspor’la hazırlık maçı oynadıktan sonra ara vermeden 5 Eylül’de Diyarbekirspor’la yapacağı ligin ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacak.
Spor 27.08.2021, 22:10
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Yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım nezaretinde sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum FK, bu akşam 3.Lig ekibi Erbaaspor’la hazırlık maçı oynadıktan sonra ara vermeden 5 Eylül’de Diyarbekirspor’la yapacağı ligin ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacak.
Teknik direktör Ahmet Yıldırım, Erbaaspor maçından sonra futbolcuların yorgunluk durumuna göre sabah veya akşam antrenman yapacaklarını söyledi.
Öte yandan, Çorum FK dünü tek idmanla geçirdi. Kırmızı-siyahlılar, tesislerde saat 17.30’da taktik içerikli çalışma ile günü tamamladı.
(Hüseyin AŞKIN)
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