DURMAK YOK!

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’luSaha’da saat 08.30’da gerçekleşen günün ilk antrenmanına Mikail Albayrak dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleri ve düz koşular ile başlayan sabah antrenmanı kor hareketleri ile tamamlandı. Yine Tesisler 1 No’luSaha’da saat 17.00’de başlayan akşam antrenmanı öncesi futbolculara kısa bir toplantı yapan deneyimli teknik adam, futbolcuların 1.etap çalışmalarındaki yoğun tempoya ayak uydurmaları konusunda uyarılarda bulundu. Düz koşular ile start alan antrenman topla birlikte yapılan dayanıklılık antrenmanı ile devam ederken, açma germe hareketleri ile sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)