Dünyanın gözü Çorum’da

Türkiye Satranç Federasyonu'nun ev sahipliğinde, Çorum Belediyesi'nin desteği ile Çorum'da başlayan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nın açılış töreni saat 14.00'de Anitta Otel'de yapıldı. Törene, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Fide Teknik Temsilcisi Vadim Tsypin, Garnizon Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Satranç İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, takım temsilcileri, sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstikal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreni Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün halk oyunları gösterisi ile devam etti. Daha sonra protokol üyeleri günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptı.

38 ülkeden 48 takımın katılımı ile gerçekleşen Dünya 16 Yaş Altı Olimpiyatlarının açılış hamlesini Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TSF Başkanı Gülkız Tülay ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın 1 No'lu masada Uluslararası Hakam Ahmet Uçtu eşliğinde yaptı. Daha sonra tek tek masaları ziyaret eden Çifçi, Kavuncu, Köse, Tulay ve Aşgın tüm sporculara turnuva boyunca başarı dileklerini ilettiler.eden Çifçi, Tulay ve Aşgın tüm sporculara turnuva boyunca başarı dileklerini ilettiler.

(Rıfat KARA)