Dünya Güreş Klasmanı açıklandı

Kazakistan’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası sonrasında oluşan Dünya Klasmanı açıklandı. Klasmanda Çorumlu iki güreşçi de yer aldı. Fatih Erdin ve Emrah Kuş, geçen yılki yerlerini koruyamasalar da ilk üçte yer alma başarısı gösterdiler.

Birleşik Dünya Güreşi’nin (UWW) resmi sitesinde üç stilde açıklanan Dünya Klasmanında, Türkiye’den 17 güreşçi yer aldı. Buna göre, serbest stilde 4, kadınlarda 3, grekoromende ise 2 olmak üzere 9 Türk güreşçi kilolarında seri başı oldular.

Serbest stil 86 kiloda geçen yıl birinci sırada yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin bu yıl üçüncü sıraya geriledi.

Grekoromen stil 82 kiloda geçen yıl ikinci sırada bulunan Ankara ASKİ’nin Çorumlu güreşçisi Emrah Kuş da üçüncü sıraya geriledi.

Serbest stilde, 57 kiloda Süleyman Atlı, grekoromen stil 130 kiloda ise Rıza Kayaalp Dünya’nın 1 numarası durumundalar.