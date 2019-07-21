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Dünya Fenerbahçeliler Günü Çorum’da da coşkuyla kutlandı

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü Çorum’da coşkuyla kutlandı.

Dünya Fenerbahçeliler Günü Çorum’da da coşkuyla kutlandı

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü Çorum’da coşkuyla kutlandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:15
Dünya Fenerbahçeliler Günü Çorum’da da coşkuyla kutlandı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluş tarihi olan 1907 yılından esinlenilerek, Fenerbahçeliler tarafından her yıl 19 Temmuz’da (19.07) kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla Çorum’da da bir etkinlik düzenlendi.

Çorum Fenerbahçeliler Derneği ve Çorum Genç Fenerbahçeliler tarafından düzenlenen program kapsamında Pir Baba Parkı’nda bir araya gelen Fenerbahçe taraftarı, ellerinde Fenerbahçe bayrakları ve atkılarıyla, sloganlar atarak Gazi Caddesi’nden Atatürk Anıtı’na yürüdü.

Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan taraftarlar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

7’den 70’e birçok yaş grubundan Fenerbahçelinin katıldığı etkinlikte, meşalelerle Fenerbahçe marşları okuyup, tezahürat yapan taraftarlar, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü coşkuyla kutladı.

Çorum Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gazi Nogay, dünyada ve tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü her yıl düzenli olarak coşkuyla kutladıklarını söyledi.

“Nogay, Çorum Fenerbahçeliler Derneği öncülüğünde, taraftarların desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her 19 Temmuz gününü coşkuyla kutlayacaklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)

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