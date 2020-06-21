“Dünya altyapıya yönelirken, Çorum’da altyapı bitiriliyor”

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve çevresinde bulunan spor komplekslerinin yıkılarak yerlerine Kongre Merkezi ve Millet Bahçesi yapılmasına tepkiler spor camiasından artarak devam ediyor. 1.Amatör Küme’de şampiyonluğun en güçlü adayı durumundaki Çimentospor’da Başkan Ali Dursun’da 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılmasına sessiz kalmadı. Önceki gün konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Dursun, dünyada altyapının çok önemsendiğini, Çorum’da ise sahaların yıkılması ile birlikte altyapının bitirileceğini söyledi.

Çorum’da altyapının bitmesi halinde futbolun da çöküşe geçeceğini vurgulayan Ali Dursun, “Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ve lig takımları altyapıya önem vermeye başlamışken, Çorum’da ise amatör futbol ve altyapı bitirilmeye çalışılıyor. Atatürk Spor Salonu ile birlikte 1 ve 2 No’lu sahalar zaten amatör spor için yetersiz. Soyunma odaları ve saha bakımının durumu ortada. Biz kulüpler olarak tesisleri bu şekilde bile kullanıyorken, bu tesislerin yıkılması Çorum adına hezimet olur ve Çorum’da spor branşları biter.

Biz Çimentospor ailesi olarak bu yapılan yanlışa bir an önce son verilmesini ümit ediyoruz. Çorum’un futbol kalbi olan 1 ve 2 No’lu sahaların gerçek sahibi olan amatör branşlara bırakılmasını bununla da yeterli kalmayarak sahaların bakımını ve soyunma odalarının yenilenmesini bekliyoruz. Çimentospor Başkanı olarak 3 yıldır Çorum amatör sporuna hizmet ediyorum. Şahsım adına konuşmak gerekirse sahaların yıkılıp uzak bir yere yapılması halinde kendi çocuğumu gönderme taraftarı değilim. Benim gibi düşünen birçok veli olacaktır. Bu çocuklar için, bu çocukların geleceklerini ellerinden almamak için yetkililerden ricamız tesislerin yenilenerek yerinde kalmasıdır. Umarım sesimiz duyulur ve gereken yapılır” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)