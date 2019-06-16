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Dündar, Sırbistan yolcusu

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bocce sporcusu Hasan Dündar, 19-23 Haziran tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenecek olan Büyükler Balkan Bocce Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Milli Takım’da yer alıyor.

Dündar, Sırbistan yolcusu

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bocce sporcusu Hasan Dündar, 19-23 Haziran tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenecek olan Büyükler Balkan Bocce Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Milli Takım’da yer alıyor.

16 Haziran 2019 Pazar 19:42
Dündar, Sırbistan yolcusu

Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Hasan Dündar, beraberinde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak ve aynı zamanda Bocce Bovling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi antrenör Hakan Çıtak’la birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı olan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Balkan Şampiyonası’nda Hasan Dündar’a başarı dileklerinde bulunup derece beklediklerini söyledi.

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