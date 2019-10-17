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Dr.Sadık Ahmet şampiyon

Yıldız kızlar Hentbol Cumhuriyet Kupası turnuvası son maçında Demer Koleji’ni 25-4 mağlup eden Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu şampiyonluğa uzandı.

Dr.Sadık Ahmet şampiyon

Yıldız kızlar Hentbol Cumhuriyet Kupası turnuvası son maçında Demer Koleji’ni 25-4 mağlup eden Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu şampiyonluğa uzandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 21:21
Dr.Sadık Ahmet şampiyon

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Cumhuriyet Kupası turnuvasında heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada önceki gün son maçlar oynandı. Grup’ta oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Dr.Sadık Ahmet Ortokulu son maçında Demer Koleji ile karşı karşıya geldi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maçı 25-4 farklı kazanan Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak 6 puanla şampiyon oldu. 3 karşılaşmadan galibiyet elde edemeyen Demer Koleji ise turnuvayı puansız dördüncü sırada tamamladı. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile takımların kupa ve madalyaları takdim edilirken, şampiyon Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’nun kupası ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında verileceği belirtildi.

İKİNCİLİK KUPASI MERKEZ YBO’NUN

Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’nun şampiyonluğu ile sonuçlanan Yıldız Kızlar Hentbol Cumhuriyet Kupası’nda ikincilik kupası Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu’nun oldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan son maçlarda 2 puanlı iki takımdan Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu ile Toprak Sanayi İmam Hatip Ortaokulu karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Merkez YBO takımı rakibini 12-5 yenerek puanını 4’e yükseltti ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. 2 puanda kalan Toprak Sanayi İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

(Rıfat KARA)

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