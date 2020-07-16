Doğan Can Davas Bandırma’da kaldı

2017-2018 sezonunda Çorum Futbol Kulübü’nde forma giyen Doğan Can Davas, daha sonra Bandırmaspor’a transfer olmuştu. Bandırmaspor’un formasını son 2 sezondur başarıyla terleten 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Teknik Direktör Serdar Bozkurt’un raporu doğrultusunda yeni sezonda da takımda kalması istenildi. Bu gelişme üzerine genç oyuncuyu Bandırma’ya davet eden yönetim yapılan görüşme sonunda Doğan Can Davas ile 2 yıl daha anlaşma sağladıklarını duyurdu. Doğan Can’ın yanı sıra tecrübeli futbolcular Hüseyin Bak ve Berat Satılmış da Bandırmaspor ile olan sözleşmelerini 2 yıl daha uzattıklarını açıkladılar.

Doğan Can Davas biten sezonda Bandırmaspor’un formasını 18 maçta terletirken, 5 gol 4 asistlik bir performans ortaya koydu.