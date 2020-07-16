Doğan Can Davas Bandırma’da kaldı
Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından Doğan Can Davas kulübü Bandırmaspor ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Spor 16.07.2020, 00:13
34
2017-2018 sezonunda Çorum Futbol Kulübü’nde forma giyen Doğan Can Davas, daha sonra Bandırmaspor’a transfer olmuştu. Bandırmaspor’un formasını son 2 sezondur başarıyla terleten 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Teknik Direktör Serdar Bozkurt’un raporu doğrultusunda yeni sezonda da takımda kalması istenildi. Bu gelişme üzerine genç oyuncuyu Bandırma’ya davet eden yönetim yapılan görüşme sonunda Doğan Can Davas ile 2 yıl daha anlaşma sağladıklarını duyurdu. Doğan Can’ın yanı sıra tecrübeli futbolcular Hüseyin Bak ve Berat Satılmış da Bandırmaspor ile olan sözleşmelerini 2 yıl daha uzattıklarını açıkladılar.
Doğan Can Davas biten sezonda Bandırmaspor’un formasını 18 maçta terletirken, 5 gol 4 asistlik bir performans ortaya koydu.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
19°
açık
Namaz Vakti 16 Temmuz 2020
|İmsak
|03:23
|Güneş
|05:15
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:17
|Yatsı
|22:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24