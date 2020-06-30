Dodurga’ya yüzme havuzu, futbol sahası ve spor salonu

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ankara’da Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği ilçeye bir adet sentetik yüzeyli futbol sahası, bir adet yüzme havuzu ve bir adet spor salonu yapılacağını açıkladı. Başkan Aydın, konuyla ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan Çorum il ve ilçelerine yapılacak yatırımların protokol töreninde, Dodurga ilçemiz için üç önemli büyük proje için protokol imzalandı.

İlçemiz gençliği ve geleceği için spor salonu, yüzme havuzu ve sentetik futbol sahasının yatırımına kavuşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr Mehmet Kasapoğlu’na, AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, Sayın Oğuzhan Kaya, Sayın Erol Kavuncu’ya, AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatcı’ya ve AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Kaplan’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)