Dodurga’ya spor kompleksi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum ziyareti esnasında Dodurga’ya spor salonu ve futbol sahası sözü vermişti. Kasapoğlu’nun söz vermesinin ardından Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın girişimleri sonunda Dodurga’ya yapılacak olan spor kompleksinin yeri belirlendi. Başkan Aydın, TKİ arazisi içerisinde bulunan ve daha öncede futbol sahası olarak kullanılan alana hem sentetik futbol sahası, hem de spor salonu inşaa edileceğini bildirdi.

Dodurga’da sporun çok sevildiğini ve özellikle de Ata sporu güreş ve futbola yatkın gençlerin bulunduğunu anlatan Başkan Aydın, Dodurga Gençlik Spor Kulübü’nün bünyesinde şu anda futbol kategorisinde gençlerin spor yapma imkanı bulduğunu, ancak güreş branşını da faaliyete geçireceklerini açıkladı. Spor Salonu’nu bu açıdan çok önemsediğini ifade eden Başkan Aydın, başarılı güreşçilerin yetiştirileceğine de inandığını vurguladı. Spor Kompleksi içerisinde ayrıca tribünleriyle, sentetik çim sahasıyla müsabakaların da oynanabileceği futbol sahasının bulunacağını kaydeden Mustafa Aydın, spor kompleksi ile ilgili çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi.

(Spor Servisi)