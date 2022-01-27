Dodurga Belediyesi, antrenman sahalarında kar temizliği yaptı!

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Çorum FK’nın antrenmanlarını yaptığı tesislerdeki sahaları da kullanılamaz hale getirdi. Sahaların zemininin karla kaplı olması nedeniyle, Çorum FK iki gündür halı sahada antrenman yapıyor. Sahalardaki kar temizliği Dodurga Belediyesi tarafından yapıldı.

Dodurga Belediyesi, temizlik için kar küreme aracı ve personel gönderip sahalardaki karı temizletti. Çorum FK da, kar temizleme çalışmalarına sağladığı katkı nedeniyle Dodurga Belediyesi adına Başkan Mustafa Aydın’a teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)