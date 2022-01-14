Diyarbekir’le dördüncü kez

Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçında konuk olacağı Diyarbekirspor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 3 maçta taraflar birer galibiyet alırken, 1 maç da berabere bitti.

Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonuna giren Çorum FK, eski adı Yeni Diyarbakırspor olan Diyarbekirspor’la ilk kez Çorum FK’nın 3.Lig’de play-off şampiyonu olduğu 2018-2019 sezonunda rakip oldu. İki takım arasında ligin 12.haftasında Diyarbakır’da oynanan maçı evsahibi ekip 65.dakikada Umut Dilek’in attığı golle 1-0 kazandı. 29.haftada Çorum’da oynanan maçı ise Çorum FK 2-0 kazandı. 3 Nisan 2019’da oynanan maçta Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 76 ve 90+2.dakikalarda Yakup Alkan attı.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım, 1.haftada Çorum’da karşılaştı. 5 Eylül 2021’de Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maç 1-1 biterken, Çorum FK’nın golünü 40.dakikada Mehmet Gürkan Öztürk, Diyarbakır temsilcisinin golünü ise 75.dakikada Okan Dernek attı.

(Hüseyin AŞKIN)

