Diyarbekir’le dördüncü kez
Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçında konuk olacağı Diyarbekirspor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 3 maçta taraflar birer galibiyet alırken, 1 maç da berabere bitti.
Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonuna giren Çorum FK, eski adı Yeni Diyarbakırspor olan Diyarbekirspor’la ilk kez Çorum FK’nın 3.Lig’de play-off şampiyonu olduğu 2018-2019 sezonunda rakip oldu. İki takım arasında ligin 12.haftasında Diyarbakır’da oynanan maçı evsahibi ekip 65.dakikada Umut Dilek’in attığı golle 1-0 kazandı. 29.haftada Çorum’da oynanan maçı ise Çorum FK 2-0 kazandı. 3 Nisan 2019’da oynanan maçta Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 76 ve 90+2.dakikalarda Yakup Alkan attı.
Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım, 1.haftada Çorum’da karşılaştı. 5 Eylül 2021’de Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maç 1-1 biterken, Çorum FK’nın golünü 40.dakikada Mehmet Gürkan Öztürk, Diyarbakır temsilcisinin golünü ise 75.dakikada Okan Dernek attı.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|21
|32
|8. Beşiktaş
|21
|30
|9. Sivasspor
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Menemen Belediyespor
|20
|23
|14. Keçiörengücü
|19
|22
|15. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. West Ham United
|21
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|20
|24
|12. Crystal Palace
|20
|23
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11