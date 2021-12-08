Dışarıda kurt, evde kuzu

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, geride kalan 16 hafta sonunda 28 puan toplarken, tam 20 puan kaybetti. Kırmızı siyahlı ekip, bu puanların tam 14’ünü iç sahada kaybederken, deplasmanda 6 puan yetirdi.

16 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi alan Çorum FK, topladığı 28 puanla 6.sırada yer alırken, attığı 22 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü.

EVDE 14 PUAN KAYBETTİ

En son geçtiğimiz Pazar günü sahasında İnegölspor’a yenilen Çorum FK, şampiyonluk yarışında iç sahada aldığı kötü sonuçlarla geride kaldı. Evinde çıktığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Çorum FK, Serik Belediye’yi 1-0, Sarıyer’i ise 5-0 yendi. Diyarbekirspor’la 1-1, Sakaryaspor’la 0-0, Vanspor FK ile 1-1, Ankaraspor’la da 0-0 olmak üzere evinde 4 de beraberlik alan Çorum FK, Sivas Belediye’ye 2-0, İnegölspor’a ise 1-0 yenilerek tam 14 puan kaybetti.

DEPLASMANDA ZİRVEDE

İç saha maçları karnesinde, puan cetvelinin 15.basamağında yer alan Çorum FK, deplasman performansıyla ise lider durumda bulunuyor.

Deplasmanda çıktığı 8 maçta 5 galibiyet alan Çorum FK, Ergene Velimeşespor’u 4-0, Kahramanmaraşspor’u 2-0, Bayburt Özel İdare’yi 2-1, Etimesgut Belediyespor’u 2-0, Bodrumspor’u ise 2-1 yenerek 5 galibiyet alırken, Turgutluspor’la 0-0, Somaspor ve Hekimoğlu Trabzon’la da 1-1 berabere kalarak 3 beraberlik aldı ve tam 18 puan topladı.

2.Lig’in en iyi deplasman takımı olan Çorum FK, rakip sahada henüz yenilgi yüzü görmezken, toplamda attığı 22 golün 14’ünü deplasmanda attı. Kırmızı-siyahlı ekip, 16 maçta kaybettiği 20 puanın sadece 6’sını 3 beraberlik sonucu deplasmanda yitirdi.

(Hüseyin AŞKIN)

